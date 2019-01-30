Общественники потребовали от Дмитрия Медведева оснастить все аэропорты России алкорамками

Эксперты общественного движения «За безопасность» обратились к председателю Правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву с предложением обязать все аэропорты страны установить в зонах предполетного досмотра специальные алкорамки, которые бы отсеивали нетрезвых пассажиров.

По статистике Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), несмотря на частое ужесточение законодательства за дебоши, ежегодно фиксируется порядка 80 случаев неадекватного поведения пассажиров на борту самолетов. Последний резонансный случай произошел 29 января 2019 года – пьяный пассажир рейса «Петербург – Анталия» избил стюардессу.

«Воздушных дебоширов не останавливает ни административное, ни уголовное законодательство, пьяный человек меньше всего думает о законе, когда совершает преступление, поэтому важно, чтобы нетрезвые пассажиры не попадали на борт самолета – предотвратить преступление намного важнее, чем расхлебывать его последствия», - заявил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Эксперт особо подчеркнул, что алкорамки активно внедряются на крупных производствах, в результате чего в несколько раз снизилось количество несчастных случаев. В этом году в аэропорте «Домодедово» должны появиться алкорамки для сотрудников, в том числе работников службы безопасности.

«Алкорамки – лазерные приборы для проверки пассажиров на состояние алкогольного опьянения, - объяснил Дмитрий Курдесов. - Для проверки пассажиру потребуется выдохнуть в сторону рамки на расстоянии 20-30 сантиметров от нее. Наличие алкоголя прибор определит за несколько секунд. Нетрезвый человек не должен быть допущен на борт самолета ни при каких обстоятельствах, будь он даже депутат или известный артист».

В движении «За безопасность» отметили, что современные алкорамки могут бесперебойно работать более пяти лет при неограниченном числе выдохов, для оснащения ими всех аэропортов РФ не потребуется серьезных вложений.

Кроме того, эксперты по безопасности направили обращение спикеру Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко с просьбой рассмотреть идею поправок в Кодекс об административных правоотношениях, предусматривающих наложение штрафа (от 100 тысяч рублей) за появление на борту самолета в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.