Одобрен проект реконструкции электродепо «Дачное»

Представленную на повторную экспертизу проектно-сметную документацию по объекту «Реконструкция производственной базы электродепо «Дачное» Петербургского метрополитена. Корректировка» на проведение работ, реализуемых с целью увеличения объемов ремонта подвижного состава подземки, изучили эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения на проектную документацию и на проверку достоверности определения сметной стоимости проекта.

Электродепо «Дачное», расположенное в Санкт-Петербурге на площадке электродепо «Автово» Петербургского метрополитена, было введено в эксплуатацию в 1972 году как база подъемочного ремонта вагонов метрополитена и имело в своем составе одну линию текущего ремонта. Позднее, в 1978 году, были запущены две линии – среднего и капитального ремонта вагонов, а также реорганизованы колесное, электромашинное, слесарно-механическое и другие отделения.

Реконструкция производственной базы электродепо «Дачное» направлена на увеличение объемов выполнения средних и капитальных ремонтов вагонов типа Ем81, электроаппаратов и колесных пар, а также на внедрение подъемочного ремонта вагонов новой серии «НеВа». Работы пройдут в три этапа.

В рамках реализации первого будет обновлен складской комплекс или электромашинный цех электродепо, построенный в 1957-1966 годах. Проектной документациейпредусмотрены перепланировка основной части здания, замена кровельного ковра с утеплителем, установка фонарей освещения и замена железобетонных плит покрытия. Также запланированы устройство наружного водостока, тампонация трещин в существующих кирпичных стенах, утепление и облицовка фасада и цокольной части здания, замена оконных и дверных блоков, ворот, полов, лестничных клеток и лестниц. Кроме того, будет проведен косметический ремонт помещений и другие необходимые работы.

На втором этапе реконструкция коснется производственного корпуса № 2, 1986 года постройки, где будут проведены частичные перепланировка и демонтаж помещений, дополнительное утепление наружных стен с последующей облицовкой фасада здания, полная замена кровельного ковра, устройство молниеприемной сетки. Также будут заменены дверные и оконные блоки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, либо не отвечающие требованиям пожарных норм, демонтированы перегородки в связи с изменением производственных процессов, демонтированы и обустроены современные лестницы, выполнена новая асфальтобетонная отмостка по периметру здания.

Третий этап включает проектные решения в отношении построенного в 1978 году производственного корпуса № 1 электродепо, в состав которого входят как производственные, так и административно-бытовые помещения. В производственной зоне пройдет перепланировка и частичный косметический ремонт помещений и лестничных клеток, замена внутрицеховых железнодорожных путей, утеплителя и наружной облицовки фасадов, кровельного ковра и утеплителя кровли в соответствии с требованиями по энергоэффективности. Также будут обновлены облицовка карнизной части и торцевые стенки светоаэрационных фонарей. Проектом предусмотрены и обустройство наружных бетонных площадок на входах, ремонт козырьков, изменение грузоподъемности кранового оборудования. На путях эвакуации установят двери, оборудованные системой «Антипаника». В административно-бытовом корпусе также проведут перепланировку и выполнят косметический ремонт помещений, в том числе отделочные работы по усилению строительных конструкций, утеплению кровли, утеплению и облицовке фасада здания и соединительного перехода с целью соблюдения требований по энергоэффективности. В здании заменят полы и отдельные дверные и оконные блоки, остеклят торцевой фасад и выполнят другие работы.

По завершению всех трех этапов реконструкции, проект которой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, в электродепо «Дачное» Петербургского метрополитена смогут проводить капитальный ремонт 80, средний ремонт 180 и текущий ремонт 150 вагонов в год. Также в электродепо ежегодно будут ремонтировать колесные пары 1930 типовых вагонов и 660 вагонов новой конструкции.