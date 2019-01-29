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В Ленобласть съедутся сильнейшие ориентировщики со всей России

0
14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Цвелодубово съедутся сильнейшие ориентировщики со всей России

С 30 января по 4 февраля в Цвелодубово состоятся Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. Программа включает в себя также «Чемпионат Ветеранов» и студенческие соревнования с юниорскими отборами на международные соревнования.

С 30 января по 4 февраля 2019 года в Выборгском районе Ленинградской области (ДОЛ «Голубое озеро», Цвелодубово) пройдут всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах (МЖ14, МЖ17, МЖ-Э), всероссийские соревнования среди студентов (МЖ25), а также всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста по спортивному ориентированию «Чемпионат Ветеранов» (МЖ30, МЖ40, МЖ50, МЖ60, МЖ70, МЖ80, МЖ90).

Для проведения  соревнований район п. Цвелодубово выбран неслучайно. Здесь созданы прекрасные условия для проведения соревнований по ориентированию самого высокого уровня благодаря интересной местности и разнообразному рельефу.

Отметим, что для юниоров и юниорок эти соревнования являются отборочными на международные состязания.

Спортсменов ожидают три соревновательных дня с 1 по 3 февраля и километры подготовленных лыжных трасс для дистанций с заданным направлением:

Всероссийские соревнования:

1 февраля — лыжная гонка – спринт

2 февраля — лыжная гонка – классика

3 февраля — лыжная гонка – лонг

4 февраля — день отъезда

Всероссийские соревнования «Чемпионат Ветеранов»:

1 февраля — лыжная гонка - классика

2 февраля — лыжная гонка - классика

3 февраля — лыжная гонка - классика

4 февраля — день отъезда

Торжественные церемонии награждения победителей будут проведены в каждый день соревнований на территории ДОЛ «Голубое озеро».

Организаторами выступают Министерство спорта РФ, Федерация спортивного ориентирования России и Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга.

Информационный бюллетень.

Страница соревнований.

VK-группа события.

Источник: Федерация спортивного ориентирования
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