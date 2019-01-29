Как быть с живодерами?

В нашей стране действует закон, предполагающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Правда такая ответственность наступает для лиц в возрасте от 16 лет. При таком раскладе малолетние живодеры остаются безнаказанными.

В этой связи петербургские парламентарии предложили снизить возраст уголовной ответственности за такое преступление. Депутаты хотят установить его на уровне 14 лет. Это позволит наказывать подростков, которые жестоко обращаются с нашими «меньшими братьями».

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас этот закон находится на стадии рассмотрения в парламенте Северной столицы. Этот законопроект, скорее всего, будет принят и пойдет уже на рассмотрение в Госдуму РФ.