ента новостей

07:58
Как быть с живодерами?
20:20
КХЛ: разгромы «Адмирала» и «Авангарда»
12:08
В Купчино задержан злоумышленник нанесший ножевые ранения двум мужчинам
09:27
В центре Петербурга мальчик пострадал от петарды
09:07
Критика парада
08:46
Салют в честь годовщины снятия блокады
00:01
Куртинайтис начал в Евролиге ещё хуже Баркокаса
09:48
В Невском районе задержана группа разбойников
09:44
Извращенц в метро
07:28
Рост промышленности в 2018 году
07:27
Шанс для одного из контрактов
16:08
«Ничейный снег»: зимняя уборка не волнует «ЦЖКУ» Минобороны
15:09
День российского студенчества в Петербурге
12:01
В Петербурге планируется строительство кольцевой линии метро
11:01
В Ленобласти молодой строитель соблазнил школьницу
10:54
Эксперты по безопасности предлагают ввести уголовную ответственность для «серых» коллекторов
10:50
Экоактивисты призывают отказаться от массового запуска шаров в День снятия блокады Петербурга
10:17
Выставка «Христос в темнице»
09:27
В Ленобласти задержан пожилой педофил
08:47
Новые рейсы
07:59
Россиян стало меньше
00:34
«Зенит» Плазы фактически закончил борьбу в Еврокубке
15:41
«Жить вечно» – тема фестиваля науки и технологий Geek Picnic в РФ
10:14
Рекордный улов
09:44
В Ленобласти пытались обокрасть храм
09:37
В Петербурге полицейские раскрыли серию краж автомобилей
09:24
Возможное слияние
23:41
День в КХЛ: разгром «Адмирала» и дубль Дарзиньша
12:19
В Петербурге запрещен ввоз марокканских томатов
11:16
Депутаты просят простить долги ЖКХ
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Как быть с живодерами?

Как быть с живодерами?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Депутаты предлагают наказывать малолетних живодеров

В нашей стране действует закон, предполагающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Правда такая ответственность наступает для лиц в возрасте от 16 лет. При таком раскладе малолетние живодеры остаются безнаказанными.

В этой связи петербургские парламентарии предложили снизить возраст уголовной ответственности за такое преступление. Депутаты хотят установить его на уровне 14 лет. Это позволит наказывать подростков, которые жестоко обращаются с нашими «меньшими братьями».

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас этот закон находится на стадии рассмотрения в парламенте Северной столицы. Этот законопроект, скорее всего, будет принят и пойдет уже на рассмотрение в Госдуму РФ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-01-2019, 11:08
В России будут привлекать к ответственности подростков-живодёров
3-10-2012, 14:39
Питерские депутаты приняли закон об ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными
25-12-2014, 08:48
За домашних животных придется платить государству!
20-10-2012, 07:07
Депутаты ЗакС хотят ввести уголовную ответственность за хранение детской порнографии
8-09-2015, 07:00
В Северной столице планируют наказывать вандализм более жестко
4-03-2017, 07:09
Депутаты за студентов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
263
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
209
17-01-2019, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
416
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
396
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх