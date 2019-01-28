Критика парада

«Питерец.ру» сообщает, что одно из изданий Германии выступило с критикой празднования годовщины блокады Ленинграда. Журналистка Suddeutsche Zeitung выразила мнение, что устраивать в этот день военные парады не совсем уместно.

По ее мнению, нужно было «проявить сочувствие», а не делать акцент на «национальную гордость» вместо «памяти о людях». По словам немецкой журналистки, блокада Ленинграда – это масштабная трагедия, чудовищное преступление.

Это иностранное издание имеет право на такую точку зрения. К тому же в нашей стране тоже далеко не все восприняли позитивно парад в честь снятия блокады. Однако нужно отметить, что точки зрения различных людей могут заметно отличаться. Что считается приемлемым для одних, будет неприемлемо в глазах других людей.