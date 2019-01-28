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Салют в честь годовщины снятия блокады

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gov.spb.ru
В Петербурге отметили годовщину освобождения Ленинграда

Прошло уже 75 лет с момента полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Вчера по этому поводу в Петербурге прошло множество мероприятий. В честь годовщины снятия блокады прогремело 30 залпов, выпущенных из орудия у Петропавловской крепости. Пушка стреляла в 21.00.

В течение дня прошло несколько мероприятий. Отдельных слов заслуживает военный парад, который стал своеобразным новшеством. Однако с необходимостью его проведения не согласились некоторые блокадники. «Питерец.ру» отмечает, что в некоторых мероприятиях в честь снятия блокады принял участие президент Путин.

Напоминаем, что Ленинграду пришлось очень сложно в годы войны. Город оказался в кольце фашистской армии и был фактически отрезан от внешней поддержки. Но ленинградцы смогли выстоять в этот сложнейший период своей истории.

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