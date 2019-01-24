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В Петербурге планируется строительство кольцевой линии метро

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76
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Санкт-Петербурге планируется строительство кольцевой линии метро

Главгосэкспертиза России выдала заключение по итогам проведения экспертизы материалов обоснования инвестиций на строительство участка Кольцевой линии метрополитена от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2».

Первая ветка Петербургского метрополитена – второго по старшинству и величине в СССР после Московского – открылась 15 ноября 1955 года. Сегодня в петербургском метро работает 69 станций, 1 600 вагонов ежедневно курсируют по пяти линиям, перевозя более двух миллионов пассажиров в сутки. Подземную магистраль обслуживает около 16 000 работников.

В соответствии с материалами обоснования инвестиций проектируемый участок трассы станет первой очередью строительства Кольцевой линии метрополитена. В границах планируемого участка линии материалами обоснования инвестиций предусмотрены станции «Большой проспект-2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2», а также станция «Спортивная», которая должна стать пересадочным узлом Фрунзенско-Приморской и Кольцевой линии.

Трасса рассматриваемого участка Кольцевой линии, которая будет пересекать другие линии метрополитена, будет проложена с устройством пересадочных узлов также на действующие и проектируемые станции Лахтинско-Правобережной, Невско-Василеостровской, Фрунзенско-Приморской, Московско-Петроградской и Кировско-Выборгской линий метрополитена.

Источник: Главгосэкспертиза
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