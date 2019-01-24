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Эксперты по безопасности предлагают ввести уголовную ответственность для «серых» коллекторов

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61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
youandcredit.ru
Эксперты по безопасности предлагают ввести уголовную ответственность для «серых» коллекторов

Эксперты по безопасности обратились к министру юстиции России Александру Владимировичу Коновалову с настоятельной рекомендацией инициировать поправки в Уголовный кодекс, касающиеся деятельности так называемых «серых» коллекторов.

В общественном движении «За безопасность» обратили внимание министра, что сегодня физические и юридические лица, занимающиеся выколачиванием долгов от заемщиков, чаще всего не являются коллекторами, зарегистрированными в специальном государственном реестре. В большинстве случаев «серых» коллекторов не привлечь к реальной ответственности, если только они не нарушили какую-нибудь статью Уголовного кодекса – убийство, вымогательство, хулиганство и т.д.

«Серые» коллекторы продолжают донимать заемщиков, балансируя на грани административного и уголовного законодательства, а чаще их противоправные действия не поддаются правовой квалификации. Помимо этого, существующее административное наказание – штраф до 2 млн рублей за неправомерный возврат просроченной задолженности не идет ни в какое сравнение с доходами от незаконной деятельности лжеколлекторов.

«Разговоры о введение уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность идут последние два года, но воз и ныне там, - заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. – Год назад заработали новые правила работы для легальных коллекторов, и они дали свои плоды, что нельзя сказать о нелегальной деятельности «серых» коллекторов, которые в большинстве случаев не являются коллекторами, а являются обычными бандитами, которых привлечь к ответственности можно только после совершения тяжкого преступления».

Эксперты по безопасности предлагают ввести в Уголовный кодекс новую статью, которая бы налагала уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность как на должностных лиц, так и физических лиц, выдающих себя за коллекторов и чья деятельность не попадает под состав других преступлений.

Общественники отмечают, что от действий «серых» коллекторов в обществе понижается уровень доверия к банковской деятельности в целом и конкретно к легальным коллекторским агентствам (включенным в государственный реестр), которые в некоторых случаях идут на встречу должнику и предлагают приемлемые для него варианты погашения долга (реструктуризация долга и т.п.).

Напомним, неделю назад стало известно, что «серые» коллекторы атаковали директора школы № 11285 Москвы, угрожая разобраться с учеником, родители которого просрочили с выплатой кредита. 

Источник: Движение «За безопасность»
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