Аэропорт «Пулково» активно развивается, в результате чего появляются новые рейсы, открываются дополнительные возможности для пассажиров. «Питерец.ру» сообщает, что авиакомпания S7 открывает 4 новых направления. Это заграничные рейсы в Майорку, Барселону и Ниццу, а также полеты в Анапу.

Отправиться из Петербурга в Майорку можно будет начиная с 26 апреля. Рейсы в столицу испанской Каталонии начнутся двумя днями позднее. Летать из Петербурга в Ниццу можно будут с 1 июня. Все эти рейсы будут работать два раза в неделю.

Воздушное сообщение с Анапой начнется 26 апреля. Такие рейсы могут проходить до 3 раз в неделю.

Стоит отметить, что помимо этого возобновится прямое авиационное сообщение с Иркутском, которого не было с 2012 года. В мае регулярные рейсы в данном направлении возобновятся.