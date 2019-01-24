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Россиян стало меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Впервые за последние годы показатель смертности превысил показатель рождаемости

Власти страны предпринимали серьезные усилия, направленные на увеличение численности на населения. Однако рано или поздно эффект от этих демографических программ должен был сойти на нет. В прошлом году так и произошло.

«Питерец.ру» сообщает, что впервые за последние 10 лет численность населения в РФ сократилась. По имеющимся данным, сейчас в нашей стране проживает 146 млн. 793 тыс. 700 человек. В прошлом году эта цифра была 146 млн. 880 тыс. 400 человек. Таким образом, за год численность населения упала на 86 тыс. 700 человек. В Петербурге проживает 5 млн. 381 тыс. 700 человек, в Ленобласти – 1 млн. 846 тыс. 900 жителей.

В сокращении численности населения нет ничего удивительного. Когда-нибудь это должно было произойти.

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