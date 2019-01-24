Россиян стало меньше

Власти страны предпринимали серьезные усилия, направленные на увеличение численности на населения. Однако рано или поздно эффект от этих демографических программ должен был сойти на нет. В прошлом году так и произошло.

«Питерец.ру» сообщает, что впервые за последние 10 лет численность населения в РФ сократилась. По имеющимся данным, сейчас в нашей стране проживает 146 млн. 793 тыс. 700 человек. В прошлом году эта цифра была 146 млн. 880 тыс. 400 человек. Таким образом, за год численность населения упала на 86 тыс. 700 человек. В Петербурге проживает 5 млн. 381 тыс. 700 человек, в Ленобласти – 1 млн. 846 тыс. 900 жителей.

В сокращении численности населения нет ничего удивительного. Когда-нибудь это должно было произойти.