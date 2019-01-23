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Рекордный улов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
peterburg.fishretail.ru
В Ленобласти был зафиксирован серьезный улов корюшки

«Питерец.ру» сообщает, что в прошлом году в Петербурге и Ленобласти было выловлено большое количество рыбы. Например, поймали 1181,2 т. корюшки. Это внушительные цифры.

Причем 737,6 т. корюшки поймали в Ладожском озере. Данный показатель является рекордным. 2-е место по улову корюшки занял Финский залив – там выловили 443,6 т. этой рыбы.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в число лидеров по объемам выращенной рыбы. Вместе с Карелией Ленобласть занимает ведущие позиции по данному показателю. Например, в прошлом году в области было выращено 9 т. форели.

Рыбной ловле и выращиванию рыбы здесь уделяется повышенное внимание. В регионе созданы необходимые для этого условия, что отражается на показателях.

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