Рекордный улов

«Питерец.ру» сообщает, что в прошлом году в Петербурге и Ленобласти было выловлено большое количество рыбы. Например, поймали 1181,2 т. корюшки. Это внушительные цифры.

Причем 737,6 т. корюшки поймали в Ладожском озере. Данный показатель является рекордным. 2-е место по улову корюшки занял Финский залив – там выловили 443,6 т. этой рыбы.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в число лидеров по объемам выращенной рыбы. Вместе с Карелией Ленобласть занимает ведущие позиции по данному показателю. Например, в прошлом году в области было выращено 9 т. форели.

Рыбной ловле и выращиванию рыбы здесь уделяется повышенное внимание. В регионе созданы необходимые для этого условия, что отражается на показателях.