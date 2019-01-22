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В Петербурге запрещен ввоз марокканских томатов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В Петербурге запрещен ввоз 75 тонн зараженных марокканских томатов

В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Евразийского экономического союза, в соответствии с действующим законодательством стран-членов ЕАЭС в области обеспечения карантина растений, государственным инспектором территориального Управления Россельхознадзора запрещен ввоз 75 тонн свежих томатов из Марокко. Груз прибыл в пункт пропуска через государственную границу «Большой  порт Санкт-Петербург».

Данные меры были приняты в связи с выявлением в партии томатов живых личинок южноамериканской томатной моли, что подтверждено результатами исследований образцов продукции ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».

В настоящее время зараженная партия томатов возвращена отправителю.

Для справки:

Южноамериканская томатная моль является опасным вредителем овощных культур закрытого и открытого грунта, который активно распространился в Южной Америке, Европе и странах Средиземноморья. Основную вредоносность она проявляет на томатах, поражая листовой аппарат, стебли и плоды. Потери урожайности и товарных качеств продукции в результате повреждения вредителем могут достигать, по различных оценкам, от 35 до 100%.

Источник: Россельхознадзор
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