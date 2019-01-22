Депутаты просят простить долги ЖКХ

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Петербурга обратились в прокуратуру с инициативой списать старые долги по коммунальным платежам. Это суммы, которые люди явно не могут выплатить.

Депутат Вишневский считает, что прокуратура должна проявить заботу о людях и списать эти задолженности. Прокуроры могут это сделать, обратившись в суд. Парламентарий здесь сослался на статью 45 ГПК.

Стоит отметить, что на минувшей неделе суд в Грозном обязал коммунальщиков списать 9 млрд. рублей долгов за газ. Что касается предложения петербургских депутатов, оно касается всех безнадежно просроченных коммунальных платежей. Пойдет ли на такой шаг прокуратура? Какое решение в этом случае вынесет суд?