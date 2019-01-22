Морозная ночь

В настоящий момент в Северной столице наблюдается существенное похолодание. Особенно это ощущалось вчера. Минувшей ночью столбик термометра и вовсе опустился до отметки -22,5 градуса. Это самая низкая температура, которая была зафиксирована нынешней зимой.

По имеющимся данным, в течение дня температура воздуха должна будет установиться в районе минус 9 градусов, ожидается снег. По другим прогнозам, температура окажется в районе минус 11-13 градусов. Возможен слабый туман и изморозь. Ожидается небольшой юго-западный ветер.

«Питерец.ру» отмечает, что такая погода является нормальной для данного периода. Пока каких-либо температурных аномалий не происходит. Прошлогодней зимой такие аномалии имели место.