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Морозная ночь

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Прошедшая ночь стала самой холодной этой зимой

В настоящий момент в Северной столице наблюдается существенное похолодание. Особенно это ощущалось вчера. Минувшей ночью столбик термометра и вовсе опустился до отметки -22,5 градуса. Это самая низкая температура, которая была зафиксирована нынешней зимой.

По имеющимся данным, в течение дня температура воздуха должна будет установиться в районе минус 9 градусов, ожидается снег. По другим прогнозам, температура окажется в районе минус 11-13 градусов. Возможен слабый туман и изморозь. Ожидается небольшой юго-западный ветер.

«Питерец.ру» отмечает, что такая погода является нормальной для данного периода. Пока каких-либо температурных аномалий не происходит. Прошлогодней зимой такие аномалии имели место.

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