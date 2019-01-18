ента новостей

15:12
Бесплатная юрпомощь
13:13
Воду можно пить
13:06
В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград
12:52
В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро
12:29
Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN
12:25
Шоу музыкального коллектива Not jazz band
12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
12:14
В Купчино лжегазовщик обокрал пенсионерку
22:53
Шайба Дацюка стала победной в игре с московским «Динамо»
19:36
Выставка народного художника СССР в галерее "Мансарда Художников"
19:34
Петербург: поле для спекуляции на детях
19:33
Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро
19:29
Люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
11:15
Лекция об Арктике
09:42
Оптимистичный прогноз?
23:13
Победа УНИКСа осложнила положение «Зенита» в Еврокубке
14:46
На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв
11:10
На севере Петербурга задержали сбытчика амфетамина
10:56
В Красном Селе ограбили магазин «Дикси»
08:51
Это уже не экстремизм
08:19
Первое заседание
23:38
Без Сергея Карасёва «Зенит» проиграл середняку чемпионата Испании
22:12
Неожиданная оплеуха от «Нефтехимика»
13:02
Мировая премьера фильма «Мальчик русский»
11:20
Крещенский музыкальный концерт «Зимнее настроение»
10:43
В Ленобласти тушили пожар в квартире
10:12
На Васильевском острове задержали мужчину, напавшего на работницу цветочного магазин
09:36
В Кронштадте мальчик упал с высоты
08:30
Как соблюдать закон о тишине?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Бесплатная юрпомощь

Бесплатная юрпомощь

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
spb.kp.ru
Людям предпенсионного возраста могут оказывать бесплатную помощь

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Северной столицы выступили с инициативой, согласно которой граждане предпенсионного возраста смогут получать бесплатную консультацию в юридической сфере. Данная инициатива уже была поддержана комитетом по законодательству.

Предполагается, что помощь будет оказываться по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и предоставлением социальной защиты. К данной возрастной группе относятся люди, которым до пенсии остается 5 лет или менее. Они имеют право на ряд льгот: в частности, на компенсацию проезда в общественном транспорте, на бесплатную замену газовых плит и получение скидок на оплату услуг ЖКХ. В настоящий момент рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных льгот для этой категории граждан.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

Вчера, 19:29
Люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
22-10-2018, 12:55
«Детям войны» будут оказывать бесплатную юридическую помощь
1-02-2016, 10:33
Стоимость проезда в общественном транспорте возрастает
6-08-2013, 13:44
Петербуржцы могут получить бесплатную консультацию по любому вопросу, связанному с нарушением их прав, как потребителей
19-07-2018, 21:00
Денис Четырбок предложил сделать бесплатным проезд в транспорте для участников марафона «Белые ночи»
18-02-2013, 14:00
Депутаты предложили ввести бесплатную психологическую помощь

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
114
Вчера, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
309
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
332
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх