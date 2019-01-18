Бесплатная юрпомощь

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Северной столицы выступили с инициативой, согласно которой граждане предпенсионного возраста смогут получать бесплатную консультацию в юридической сфере. Данная инициатива уже была поддержана комитетом по законодательству.

Предполагается, что помощь будет оказываться по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и предоставлением социальной защиты. К данной возрастной группе относятся люди, которым до пенсии остается 5 лет или менее. Они имеют право на ряд льгот: в частности, на компенсацию проезда в общественном транспорте, на бесплатную замену газовых плит и получение скидок на оплату услуг ЖКХ. В настоящий момент рассматривается вопрос о предоставлении дополнительных льгот для этой категории граждан.