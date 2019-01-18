В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта строительных конструкций с техническим перевооружением нижнего вентиляционного узла шахты № 407 Петербургского метрополитена, расположенного между станциями «Площадь Александра Невского» и «Елизаровская».

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт и восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций ствола шахты, вентиляционного киоска площадью 34,9 кв.м и нижнего вентиляционного узла длиной 127 м. Также запланировано техническое перевооружение инженерных систем и замена морально и физически устаревшего оборудования шахты.

По всему стволу шахты будет восстановлена гидроизоляция, в нижнем вентиляционном узле в целях устранения течей отремонтируют обделку. Также пройдет замена системы рабочего и аварийного освещения, вентиляционных агрегатов и систем их управления, старого электрооборудования и кабелей. В рамках реализации проекта будут проведены демонтаж и восстановление устройств системы тревожной сигнализации вентиляционной шахты, а также обеспечена защита объектов метрополитена и прилегающей к киоску территории от шума путем устройства системы шумоглушительных камер.

В ходе капитального ремонта будет проведен ремонт кровли и металлических решеток вентиляционного киоска. Кроме того, рельеф местности вокруг киоска изменят с целью отведения паводковых и поверхностных вод. Также проектом предусмотрены иные необходимые работы.