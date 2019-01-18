ента новостей

15:12
Бесплатная юрпомощь
13:13
Воду можно пить
13:06
В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград
12:52
В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро
12:29
Фестиваль Мужского Джазового вокала JAZZMAN
12:25
Шоу музыкального коллектива Not jazz band
12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
12:14
В Купчино лжегазовщик обокрал пенсионерку
22:53
Шайба Дацюка стала победной в игре с московским «Динамо»
19:36
Выставка народного художника СССР в галерее "Мансарда Художников"
19:34
Петербург: поле для спекуляции на детях
19:33
Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро
19:29
Люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
11:15
Лекция об Арктике
09:42
Оптимистичный прогноз?
23:13
Победа УНИКСа осложнила положение «Зенита» в Еврокубке
14:46
На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв
11:10
На севере Петербурга задержали сбытчика амфетамина
10:56
В Красном Селе ограбили магазин «Дикси»
08:51
Это уже не экстремизм
08:19
Первое заседание
23:38
Без Сергея Карасёва «Зенит» проиграл середняку чемпионата Испании
22:12
Неожиданная оплеуха от «Нефтехимика»
13:02
Мировая премьера фильма «Мальчик русский»
11:20
Крещенский музыкальный концерт «Зимнее настроение»
10:43
В Ленобласти тушили пожар в квартире
10:12
На Васильевском острове задержали мужчину, напавшего на работницу цветочного магазин
09:36
В Кронштадте мальчик упал с высоты
08:30
Как соблюдать закон о тишине?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро

В Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро

0
40
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
В Санкт-Петербурге отремонтируют вентиляционную шахту метро

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта строительных конструкций с техническим перевооружением нижнего вентиляционного узла шахты № 407 Петербургского метрополитена, расположенного между станциями «Площадь Александра Невского» и «Елизаровская».

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт и восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций ствола шахты, вентиляционного киоска площадью 34,9 кв.м и нижнего вентиляционного узла длиной 127 м. Также запланировано техническое перевооружение инженерных систем и замена морально и физически устаревшего оборудования шахты.

По всему стволу шахты будет восстановлена гидроизоляция, в нижнем вентиляционном узле в целях устранения течей отремонтируют обделку. Также пройдет замена системы рабочего и аварийного освещения, вентиляционных агрегатов и систем их управления, старого электрооборудования и кабелей. В рамках реализации проекта будут проведены демонтаж и восстановление устройств системы тревожной сигнализации вентиляционной шахты, а также обеспечена защита объектов метрополитена и прилегающей к киоску территории от шума путем устройства системы шумоглушительных камер.

В ходе капитального ремонта будет проведен ремонт кровли и металлических решеток вентиляционного киоска. Кроме того, рельеф местности вокруг киоска изменят с целью отведения паводковых и поверхностных вод. Также проектом предусмотрены иные необходимые работы.

Источник: Главгосэкспертиза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-10-2018, 11:20
На канале Грибоедова пройдет капремонт набережной
16-08-2018, 13:55
Помещения медицинского университета имени Павлова будут отремонтированы
2-07-2018, 13:39
Проверка сметной стоимости реконструкции Банковского моста
29-03-2018, 15:01
Главгосэкспертиза проверила сметную стоимость реконструкции Обводного канала
28-03-2018, 14:07
Реконструкция и техническое перевооружение Пулково
20-03-2018, 10:42
В Петербурге отремонтируют Второй Елагин мост

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
0
114
Вчера, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
309
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
332
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Наверх