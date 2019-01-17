Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро

18 января, в День прорыва блокады, около 10 станций петербургского метрополитена. 30 Волонтеров Победы с 17.00 до 18.00 будут раздавать «Ленты Ленинградской Победы». Волонтеров можно будет узнать по синим толстовкам с фирменной символикой.

Получить ленту можно у следующих станций: Технологический институт, Садовая, Площадь восстания, Невский проспект, Маяковская, Ломоносовская, Гостиный двор, Горьковская, Василеостровская, Адмиралтейская.

Также «Ленты Ленинградской Победы» Волонтеры Победы будут раздавать у всех станций метро с 25 по 27 января с 17.00 до 18.00.

Всего ребята раздадут порядка 400 000 лент.

Рассказывает Ирина Гутина, исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»: «В этом году 27 января мы празднуем значимую дату для всех ленинградцев, петербуржцев - 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Волонтеры Победы примут участие в большинстве событий: Торжественный Парад на Дворцовой площади, торжественно-траурная церемония возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, встречи и поздравления ветеранов. Кроме этого, 27 января в центре Петербурга мы, совместно с Фондом «Мост поколений» проведем квест «Блокада75». Ну и, конечно, особую роль для нас играет акция «Лента Ленинградской Победы». Волонтеры Санкт-Петербургского отделения 18 и 25-27 января будут раздавать ленты Ленинградской Победы у станций метрополитена, об истории Ленинграда «Волонтеры Победы» расскажут по всей стране, а 12 регионов из 8 федеральных округов России примут участие в акции «Лента Ленинградской Победы» вместе с Петербургом».

Напомним, что акция стартовала 9 января. Ленты раздали в одном из самых знаковых мест, связанных темой блокадного города - на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С.М. Кирова - предприятии, которое кормило хлебом жителей осажденного города.

Лента Ленинградской Победы повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда» и состоит из полос ткани 2 цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого – цвет жизни.