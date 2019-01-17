Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро

18 января, в День прорыва блокады, около 10 станций петербургского метрополитена. 30 Волонтеров Победы с 17.00 до 18.00 будут раздавать «Ленты Ленинградской Победы». Волонтеров можно будет узнать по синим толстовкам с фирменной символикой.
Получить ленту можно у следующих станций: Технологический институт, Садовая, Площадь восстания, Невский проспект, Маяковская, Ломоносовская, Гостиный двор, Горьковская, Василеостровская, Адмиралтейская.
Также «Ленты Ленинградской Победы» Волонтеры Победы будут раздавать у всех станций метро с 25 по 27 января с 17.00 до 18.00.
Всего ребята раздадут порядка 400 000 лент.
Напомним, что акция стартовала 9 января. Ленты раздали в одном из самых знаковых мест, связанных темой блокадного города - на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С.М. Кирова - предприятии, которое кормило хлебом жителей осажденного города.
Лента Ленинградской Победы повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда» и состоит из полос ткани 2 цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого – цвет жизни.