ента новостей

19:36
Выставка народного художника СССР в галерее "Мансарда Художников"
19:34
Петербург: поле для спекуляции на детях
19:33
Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро
19:29
Люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь
14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
11:15
Лекция об Арктике
09:42
Оптимистичный прогноз?
23:13
Победа УНИКСа осложнила положение «Зенита» в Еврокубке
14:46
На химзаводе в Ленобласти прогремел взрыв
11:10
На севере Петербурга задержали сбытчика амфетамина
10:56
В Красном Селе ограбили магазин «Дикси»
08:51
Это уже не экстремизм
08:19
Первое заседание
23:38
Без Сергея Карасёва «Зенит» проиграл середняку чемпионата Испании
22:12
Неожиданная оплеуха от «Нефтехимика»
13:02
Мировая премьера фильма «Мальчик русский»
11:20
Крещенский музыкальный концерт «Зимнее настроение»
10:43
В Ленобласти тушили пожар в квартире
10:12
На Васильевском острове задержали мужчину, напавшего на работницу цветочного магазин
09:36
В Кронштадте мальчик упал с высоты
08:30
Как соблюдать закон о тишине?
08:11
Покупка завода GM
22:59
«Зенит» пытается продать Паредеса и купить Акунью
15:59
Выставка «Во имя жизни. Спасенное детство»
11:05
На Васильевском острове задержан педофил
11:01
В центре Петербурга обезврежен карманник
10:44
Американцы боятся
10:06
Коэффициент для индексации пенсий
22:36
Александр Сёмин не смог забить СКА
23:38
Сенсация со знаком «минус» от баскетбольного ЦСКА
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро

Ленты Ленинградской Победы раздадут у метро

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
В День прорыва блокады, около 10 станций петербургского метрополитена

18 января, в День прорыва блокады, около 10 станций петербургского метрополитена. 30 Волонтеров Победы с 17.00 до 18.00 будут раздавать «Ленты Ленинградской Победы». Волонтеров можно будет узнать по синим толстовкам с фирменной символикой.

Получить ленту можно у следующих станций: Технологический институт, Садовая, Площадь восстания, Невский проспект, Маяковская, Ломоносовская, Гостиный двор, Горьковская, Василеостровская, Адмиралтейская.

Также «Ленты Ленинградской Победы» Волонтеры Победы будут раздавать у всех станций метро с 25 по 27 января с 17.00 до 18.00.

Всего ребята раздадут порядка 400 000 лент.

Рассказывает Ирина Гутина, исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»: «В этом году 27 января мы празднуем значимую дату для всех ленинградцев, петербуржцев - 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Волонтеры Победы примут участие в большинстве событий: Торжественный Парад на Дворцовой площади, торжественно-траурная церемония возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, встречи и поздравления ветеранов. Кроме этого, 27 января в центре Петербурга мы, совместно с Фондом «Мост поколений» проведем квест «Блокада75». Ну и, конечно, особую роль для нас играет акция «Лента Ленинградской Победы». Волонтеры Санкт-Петербургского отделения 18 и 25-27 января будут раздавать ленты Ленинградской Победы у станций метрополитена, об истории Ленинграда «Волонтеры Победы» расскажут по всей стране, а 12 регионов из 8 федеральных округов России примут участие в акции «Лента Ленинградской Победы» вместе с Петербургом».

Напомним, что акция стартовала 9 января. Ленты раздали в одном из самых знаковых мест, связанных темой блокадного города - на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С.М. Кирова - предприятии, которое кормило хлебом жителей осажденного города.

Лента Ленинградской Победы повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда» и состоит из полос ткани 2 цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого – цвет жизни.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-05-2016, 15:49
Георгиевские ленточки раздадут у станций метро
23-04-2016, 09:28
Петербуржцам раздадут полтора миллиона георгиевских лент
21-04-2016, 17:40
Акцию «Георгиевская ленточка» в Санкт-Петербурге откроют флешмобом
7-05-2016, 15:42
Лучших волонтеров Петербурга наградят билетами на парад 9 мая
23-01-2018, 14:46
Волонтеры Победы почтут память погибших ленинградцев в Парке Победы
21-04-2017, 12:55
Георгиевскую ленточку начнут раздавать в понедельник

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 14:14
В Ленобласти автомашина насмерть сбил пешехода
0
303
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
327
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
367
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
Наверх