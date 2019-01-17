Люди предпенсионного возраста получат право на бесплатную юридическую помощь

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок и Борис Ивченко предложили включить в перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, людей предпенсионного возраста – тех, кому до выхода на пенсию остается 5 лет и меньше. Соответствующую инициативу поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству в четверг, 17 января.

– Наше предложение расширяет перечень видов социальной поддержки людей предпенсионного возраста. В Петербурге им уже гарантирован ряд льготных прав – компенсация оплаты проезда в городском транспорте, скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатная замена газовых плит. На стадии рассмотрения находятся ещё два вида преференций: дополнительное образование и повышение квалификации, а также расширение возможностей трудоустройства и резервирование рабочих мест, – сказал Денис Четырбок.

Предполагается, что бесплатная юридическая помощь будет оказываться по тем вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав людей предпенсионного возраста или предоставлением им мер социальной поддержки.

Отметим, что в систему бесплатной юридической помощи Санкт-Петербурга сегодня входят более 100 адвокатов и адвокатских объединений. Помощь оказывается инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям России и гражданам других социальных категорий. Ранее Денис Четырбок предложил расширить этот перечень и включить в него «детей войны» – людей, которым на момент окончания Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет.