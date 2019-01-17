Петербург: поле для спекуляции на детях

В «культурной столице» нарастает недовольство качеством образовательных услуг, в частности – организацией питания в школах и детсадах. Однако специалисты никаких критических проблем в сфере по-прежнему не видят. По заявлениям Роспотребнадзора, массовых отравлений школьников в регионе не было уже лет 15.

Еда – не еда:

Качеством еды в столовых недовольно более 80% родителей. Невкусные остывшие блюда, плесень, а то и тараканы в тарелках – все это вы найдете в столовых учебных учреждений Петербурга. Вот такие отзывы можно прочитать на форумах местных мам:

«Спасается буфетом, бесконечные сосиски в тесте. Завтрак даю с собой, хотя и платим по квитанции, в итоге он там не ест ничего, не нравится».

«За 3 года усилиями родителей нашего класса поменяли 2 состава поваров (причиной одной из ситуации был найденный таракан в тарелке с гречкой)».

Фальсификат:

В ноябре прошлого года Роспотребнадзор выявил наличие фальсификата молочной продукции в пищеблоках школ №200 и №252 Красносельского района. Некачественный товар поставляла фирма ООО «СПб Спец Строй», выигравшая торги с явным нарушением процедуры. Очевидно, что это случилось не без покровительства районных чиновников. Стоит ли объяснять, что регулярное потребление фальсифицированных продуктов не лучшим образом отражается на здоровье детей, а потому недопустимо.

Антисанитария в пищеблоках:

Согласно отчетам прокуратуры об итогах проверок за прошлый год, несколько десятков школ и садиков «проштрафились» по следующим пунктам: отсутствие примерного меню, нарушение требований фасовки и хранения продуктов, отсутствие сопровождающих разрешительных документов на продукты, халатная работа бракеражных комиссий, нарушение технологий приготовления пищи, неудовлетворительное санитарное состояние помещений, оборудования и инвентаря, и многое другое.

Инфекция в подарок:

Еда из столовых петербургских школ может оказаться не только невкусной, но и небезопасной. Сообщения о вспышках кишечных инфекций и отравлениях в соцучреждениях Петербурга и Ленобласти появляются регулярно. Один из массовых случаев произошел в ушедшем году. Заражение острой кишечной инфекцией затронуло 35-ть воспитанников и 3-х работников детского сада №111 на Искровском проспекте.

Картели и завышение цен:

ОНФ обнаружила картельный сговор между участниками петербургского рынка школьного питания. Используя схему имитации конкуренции на торгах, поставщики АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье», АО «КСП Василеостровского района» и «Артис-Детское питание» за несколько лет заполучили десятки многомиллионных контрактов. Факт картельного сговора подтвердила ФАС. Фирмы эти не отличаются добросовестностью: помимо картельного сговора им приписывают завышение цен на продукты, к тому же не самого высокого качества.

Бездействие властей:

Несмотря на всю очевидность упадка сферы социального питания в регионе, власти поступают типично: умалчивают факты либо создают имитацию бурной деятельности.

Недавно в сети появился материал , утверждающий, что за последние 15 лет в Петербурге не было серьезных случаев отравления в детских учебных учреждениях. Данная публикация предусмотрительно закрыта для комментариев. Однако она противоречит отчету начальника петербургского МЧС Алексея Аникина, согласно которому в прошлом году было 12 сообщений об отравлениях в школах и детских садах. Отчасти отрицание отравлений верно, так как заражение кишечной инфекцией и отравление – разные вещи. Однако это не отменяет факта, что, к примеру, массовое заражение воспитанников детского сада №46 в Шушарах произошло именно через поставленные в столовую некачественные продукты. Примечательно, что, несмотря на наличие в регионе крупных птицефабрик («Роскар», «Синявинская», «Оредеж»), зараженные яйца были доставлены из далекой Мордовии. В Петербурге ежегодны и регулярны вспышки кишечных инфекций в учреждениях образования. Их причины замалчиваются, однако это может быть и некачественная еда, и зараженные сотрудники столовой, по халатности допущенные к работе.

Но госорганы почему-то не приняли в счет все эти многочисленные случаи, для них несколько десятков заболевших детей – не массовость. Видимо, они намерены ждать, пока пострадавших будут сотни.

Отметим, что на официальном сайте Администрации имеется информация о выявленных нарушениях в сфере соцпитания. Таким образом в Смольном пытаются показать работу над вопросом. Но если проанализировать данные, то можно заметить, что «штрафные» получают одни и те же компании. Казалось бы, недобросовестных исполнителей госконтрактов, которые не намерены исправляться, стоит отстранить от обязанностей. Но фирмы продолжают из года в год поставлять в детские учреждения некачественную опасную еду, наживаясь на детях. Очевидно, что такое положение дел кому-то выгодно. Так, общественники из контроля закупок усмотрели причину происходящего в некомпетентности начальника Управления социального питания.

Не исключено, что беспредел в сфере социального питания Петербурга творится с протекции чиновников. Улучшения в ней возможны лишь при кардинальной смене подхода к организации процесса.