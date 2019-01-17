Лекция об Арктике

«Питерец.ру» сообщает, что в Информационном центре атомной энергетики Петербурга сегодня состоится лекция, посвященная проектам исследования Арктики. Речь пойдет об идеях, которые остались нереализованными в 30-60-х годах прошлого века.

С 1920 года СССР серьезно занимался Арктикой. Ученые и писатели видели большое будущее в освоении Севера. К сожалению, некоторые идеи так и остались несбыточными мечтами, а проекты не были воплощены в жизнь.

Однако арктическая тематика крайне интересна. То, что хотели сделать люди в то время, заслуживает внимания современников. Такие лекции очень полезны и назидательны. Петербуржцам предстоит услышать рассказы о городах в стеклянных куполах и много чего другого.