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Лекция об Арктике

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
cont.ws
В Петербурге прочитают лекцию об освоении Арктики

«Питерец.ру» сообщает, что в Информационном центре атомной энергетики Петербурга сегодня состоится лекция, посвященная проектам исследования Арктики. Речь пойдет об идеях, которые остались нереализованными в 30-60-х годах прошлого века.

С 1920 года СССР серьезно занимался Арктикой. Ученые и писатели видели большое будущее в освоении Севера. К сожалению, некоторые идеи так и остались несбыточными мечтами, а проекты не были воплощены в жизнь.

Однако арктическая тематика крайне интересна. То, что хотели сделать люди в то время, заслуживает внимания современников. Такие лекции очень полезны и назидательны. Петербуржцам предстоит услышать рассказы о городах в стеклянных куполах и много чего другого.

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