Как соблюдать закон о тишине?

«Питерец.ру» сообщает, что глава города Александр Беглов высказал свое мнение относительно закона о тишине. По словам градоначальника, механизм применения новой нормы на практике не ясен.

Например, согласно новому проекту, помимо установленного ранее времени, люди не должны нарушать тишину и покой в период с 13 до 15 часов. Однако в это время многие занимаются своей профессиональной деятельностью. Беглов подчеркнул, что ему не понятно, как в таких условиях будут осуществляться ремонтные, погрузочно-разгрузочные и строительные работы.

В общем, новый законопроект требует серьезной доработки. В настоящий момент не совсем понятно, как можно соблюдать такой закон. Потому принимать его в том виде, в каком он сейчас существует, никто не станет.