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Коэффициент для индексации пенсий

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78
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Какие надбавки будут получать пенсионеры в Петербурге 

За время своей деятельности на посту губернатора Александр Беглов подписал 69 законов и 130 актов. Причем все это сделано за 100 дней. Можно смело сказать, что новый петербургский градоначальник достаточно активен.

Беглов внес и некоторые изменения в систему индексации пенсий. Теперь для пенсий по выслуге лет и ежемесячных надбавок будет действовать единый коэффициент 1,04. Финансирование будет поступать из городского бюджета Петербурга.

«Питерец.ру» сообщает, что изменение вступило в силу с 2019 года. Новшество касается людей, которые работали в сфере государственной власти, управленческих структурах Петербурга, а также в муниципалитете. Сейчас будет действовать единая система индексации, принятая Бегловым.

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