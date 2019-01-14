Коэффициент для индексации пенсий

За время своей деятельности на посту губернатора Александр Беглов подписал 69 законов и 130 актов. Причем все это сделано за 100 дней. Можно смело сказать, что новый петербургский градоначальник достаточно активен.

Беглов внес и некоторые изменения в систему индексации пенсий. Теперь для пенсий по выслуге лет и ежемесячных надбавок будет действовать единый коэффициент 1,04. Финансирование будет поступать из городского бюджета Петербурга.

«Питерец.ру» сообщает, что изменение вступило в силу с 2019 года. Новшество касается людей, которые работали в сфере государственной власти, управленческих структурах Петербурга, а также в муниципалитете. Сейчас будет действовать единая система индексации, принятая Бегловым.