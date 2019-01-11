Более тысячи петербуржцев сдали опасные отходы во время праздников

В пресс-службе комитета по благоустройству сообщили , что городские экомобили сделали более 255 стоянок только за первые восемь дней праздников. Такие экомобили принимают опасные отходы, накопившиеся дома: ртутные лампы, батарейки, медицинские ртутные термометры, аккумуляторы, периферийные устройства и оргтехнику (мониторы, клавиатуры, системные блоки и др.)

За прошлый год в городе собрали 54 тонны опасного мусора. В нынешнем году число экобоксов в Петербурге увеличат с 381 до 407. Расписание работы экомобиля можно найти на сайте комитета и портале «Экологический сервис-Санкт-Петербург ».

Стоит отметить, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также собрал данные о том, как россияне заботятся об экологии. По его результатам, 79% наших соотечественников используют исключительно энергосберегающие лампы, 74% заботятся об экономии воды, электричества и газа, а 40% опрошенных даже отказались от личного транспорта в пользу общественного. При этом 33% сдают опасные бытовые отходы в специализированные пункты приема. Еще 47% опрошенных заявили, что сейчас не сортируют мусор, но хотели бы, если бы была такая возможность, то есть запрос на такую возможность значительный.

Петербуржцы отметились и в общественной борьбе за экологию. Благодаря выступлениям горожан в Каменке Ленинградской области не будет построен мусоросжигательный завод. Продукты горения таких предприятий весьма опасны для здоровья людей, могут вызывать болезни дыхательных путей, в том числе провоцировать онкологические заболевания. «Петербург расторгает соглашение с инвестором, намеревавшимся строить мусоросжигательный завод в Каменке. Это очередная маленькая победа, с которой поздравляю всех петербуржцев и особенно тех активных горожан, без которых этого бы не случилось», – написала политик и лидер движения против строительства завода Мария Шишкина.

Также благодаря стараниям петербуржцев в прошлом году был закрыт полигон ТБО «Новоселки», который существенно снижал качество жизни людей в близлежащих районах. Местные жители постоянно жаловались на крайне неприятные запахи, которые не исчезали почти никогда. Горожане написали сотни обращений и просьб в Смольный, однако власти не сделали ничего, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Лишь недавно полигон был закрыт для приема новых отходов, ну а его рекультивация вновь затягивается. К сожалению, и от «ароматов» свалки избавиться пока не удалось.

При этом в пресс-службе Смольного отметили , что к 2022 году планируется увеличить переработку отходов более чем в два раза – до 38% (сегодня перерабатывается только 15% мусора, 85% размещается на областных полигонах).