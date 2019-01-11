ента новостей

16:00
Более тысячи петербуржцев сдали опасные отходы во время праздников
11:08
В России будут привлекать к ответственности подростков-живодёров
10:18
Vector Five. Душевная Акустика
10:13
В Адмиралтейском районе девушка погибла выпав из окна на пятом этаже
23:00
Успех Шестёркина и дубль Якупова
12:35
В Ленобласти 19-летний парень соблазнил школьницу
12:24
Машинист "Ласточки" забыл остановиться у станции "Удельная"
09:32
Возвращение финского Bassline пионера Rico Tubbs в Санкт-Петербург
09:26
В Петербурге обнаружен труп пенсионера с простреленной головой
09:17
В МЧС переработают основные правила пожарной безопасности
23:48
«Цедевита» обыграна, но «Зенит» много пропустил
19:50
Выставка «Эпоха Гранина»
14:47
Петербуржцы смогут сдать елки на переработку
14:37
Волонтёрам Петербурга могут разрешить участвовать в реставрации объектов культурного наследия
09:42
В Петербурге жестоко избили школьницу
22:47
СКА разнёс «Автомобилист» в пух и прах
23:06
СКА уверенно переиграл «Йокерит», у Прохоркина – дубль
23:13
Скучная победа СКА в Минске
22:31
Чемпионат КХЛ возобновился победами «Адмирала» и «Йокерита»
22:40
Олег Сапрыкин – пьяница и дебошир
23:05
Дубль Рундблада спас СКА во Владивостоке
17:00
Поражением от «Панатинаикоса» баскетбольный ЦСКА завершил первый круг Евролиги
12:36
На развязке КАД полностью перекроют четыре съезда
09:08
Сложности из-за долгов
08:51
Ремонт трубопроводов
22:07
Хабаровский сухарь Шестёркина
16:59
Только 9 школ из 20 будут построены в Петербурге в 2019 году
13:33
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
11:52
Зажигательная фанк-пати в пространстве FREEDOM
11:02
В Московском районе на пожаре погиб пенсионер
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Более тысячи петербуржцев сдали опасные отходы во время праздников

Более тысячи петербуржцев сдали опасные отходы во время праздников

0
3
Опубликовал: miron
0
Фото:
vk.com
Все чаще петербуржцы проявляют активную позицию по улучшению экологии в регионе. При этом горожане вносят и личный, и общественный вклад.

В пресс-службе комитета по благоустройству сообщили, что городские экомобили сделали более 255 стоянок только за первые восемь дней праздников. Такие экомобили принимают опасные отходы, накопившиеся дома: ртутные лампы, батарейки, медицинские ртутные термометры, аккумуляторы, периферийные устройства и оргтехнику (мониторы, клавиатуры, системные блоки и др.)
За прошлый год в городе собрали 54 тонны опасного мусора. В нынешнем году число экобоксов в Петербурге увеличат с 381 до 407. Расписание работы экомобиля можно найти на сайте комитета и портале «Экологический сервис-Санкт-Петербург».
Стоит отметить, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также собрал данные о том, как россияне заботятся об экологии. По его результатам, 79% наших соотечественников используют исключительно энергосберегающие лампы, 74% заботятся об экономии воды, электричества и газа, а 40% опрошенных даже отказались от личного транспорта в пользу общественного. При этом 33% сдают опасные бытовые отходы в специализированные пункты приема. Еще 47% опрошенных заявили, что сейчас не сортируют мусор, но хотели бы, если бы была такая возможность, то есть запрос на такую возможность значительный.
Петербуржцы отметились и в общественной борьбе за экологию. Благодаря выступлениям горожан в Каменке Ленинградской области не будет построен мусоросжигательный завод. Продукты горения таких предприятий весьма опасны для здоровья людей, могут вызывать болезни дыхательных путей, в том числе провоцировать онкологические заболевания. «Петербург расторгает соглашение с инвестором, намеревавшимся строить мусоросжигательный завод в Каменке. Это очередная маленькая победа, с которой поздравляю всех петербуржцев и особенно тех активных горожан, без которых этого бы не случилось», – написала политик и лидер движения против строительства завода Мария Шишкина.
Также благодаря стараниям петербуржцев в прошлом году был закрыт полигон ТБО «Новоселки», который существенно снижал качество жизни людей в близлежащих районах. Местные жители постоянно жаловались на крайне неприятные запахи, которые не исчезали почти никогда. Горожане написали сотни обращений и просьб в Смольный, однако власти не сделали ничего, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Лишь недавно полигон был закрыт для приема новых отходов, ну а его рекультивация вновь затягивается. К сожалению, и от «ароматов» свалки избавиться пока не удалось.
При этом в пресс-службе Смольного отметили, что к 2022 году планируется увеличить переработку отходов более чем в два раза – до 38% (сегодня перерабатывается только 15% мусора, 85% размещается на областных полигонах).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

13-12-2018, 10:21
Сдача ламп и градусников
25-07-2018, 08:06
Вывоз опасных отходов
13-01-2016, 07:42
В Петербурге продолжается борьба с опасными отходами
25-08-2015, 00:06
Незаконная свалка с ртутью
12-01-2014, 15:21
Борьба за экологию
15-03-2013, 16:36
Экологический форум стартует в Ленэкспо

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
252
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
281
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
328
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
345
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
Наверх