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В России будут привлекать к ответственности подростков-живодёров

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.spb.ru
В России будут привлекать к ответственности подростков-живодёров

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга внесли на рассмотрение городского парламента проект поправок в Уголовный кодекс России, которые позволят привлекать подростков к ответственности за жестокое обращение с животными. Соответствующую федеральную инициативу уже поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 11 января.

Как поясняет один из авторов документа Денис Четырбок, в настоящее время уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, однако есть ряд преступлений, за совершение которых могут наказать и в 14. К таким, в частности, относятся убийство, кража, вандализм. Этот перечень парламентарии предлагают дополнить еще одной статьей – жестокое обращение с животными.

–Дёрнуть Ваську за хвост, ткнуть в голубя палкой, схватить Шарика за шкирку – как только не издеваются над животными многие дети! В большинстве случаев зверушка отделывается небольшим испугом, но бывает и по-другому, когда жестокость человека доводит животное до гибели, – говорит Денис Четырбок. – Достаточно вспомнить историю с хабаровскими живодерками, которые выкалывали глаза, вспарывали животы и стреляли по собакам и кошкам, а затем устраивали кровавые фотосессии в заброшенном здании.

Парламентарий уверен: пускать на самотёк такие ситуации нельзя. Жестокое обращение с животными в детстве может стать причиной более серьёзных проблем в будущем.

Отметим, что проект закона уже поддержал Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. После принятия документа в парламенте Петербурга инициативу направят в Госдуму.

Напомним, ранее Денис Четырбок и Роман Коваль разработали проект городского закона об обращении с животными. Согласно тексту документа, муниципалитеты Петербурга смогут, в частности, определять места для выгула домашних питомцев.

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