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Машинист "Ласточки" забыл остановиться у станции "Удельная"

0
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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Piter.tv
Поезд приехал на Финляндский вокзал с опозданием на 15 минут.

Скоростной поезд "Ласточка", следующий по маршруту "Выборг-Санкт-Петербурга (Финляндский вокзал)" со свистом и гудком проехал мимо платформы "Удельная". На этой станции поезд должен был сделать остановку. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Состав остановился уже за переездом, по словам очевидцев, машинист перешел по сугробам в другую кабину и стал сдавать назад. Поезд опоздал на конечную остановку на 15 минут.

Как заметил один из очевидцев в видео, такой случай уже был, но тогда машинист не знал об остановке на "Удельной", а в этот раз неизвестно почему такое произошло.

Источник: Piter.tv
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