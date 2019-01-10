Машинист "Ласточки" забыл остановиться у станции "Удельная"

Скоростной поезд "Ласточка", следующий по маршруту "Выборг-Санкт-Петербурга (Финляндский вокзал)" со свистом и гудком проехал мимо платформы "Удельная". На этой станции поезд должен был сделать остановку. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Состав остановился уже за переездом, по словам очевидцев, машинист перешел по сугробам в другую кабину и стал сдавать назад. Поезд опоздал на конечную остановку на 15 минут.

Как заметил один из очевидцев в видео, такой случай уже был, но тогда машинист не знал об остановке на "Удельной", а в этот раз неизвестно почему такое произошло.