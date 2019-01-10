В МЧС переработают основные правила пожарной безопасности

В Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий организована переработка сводов правила пожарной безопасности, которая будет завершена в 2019 году. Об этом сообщили общественному движению «За безопасность» в МЧС.

Напомним, месяц назад руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с предложением внести в федеральное законодательство изменения и обязать все семьи с малолетними детьми, которые проживают в частных и многоквартирных домах, установить в своих жилищах автономные пожарные извещатели (датчики дыма).

Эксперты по безопасности, основываясь на официальных данных МЧС, обратили внимание на то, что в России в 2018 году (только за январь-октябрь) произошло более 100 тысяч пожаров, на которых погибло более 300 детей. За аналогичный период 2017 года погиб 281 ребенок.

В МЧС, отвечая на предложения общественного движения «За безопасность», сообщили, что ведомством в настоящее время организована переработка сводов правила пожарной безопасности, которая будет завершена в 2019 году. «При этом, - подчеркнули в МЧС, - первые редакции документов содержат требования по оснащению жилых зданий автономными пожарными извещателями».

Дмитрий Курдесов в декабре прошлого года предупреждал: «В любом жилище, где проживает малолетний ребенок, должны быть в обязательном порядке установлены автономные пожарные извещатели, иначе нас ждет катастрофа». «То, что в МЧС видят проблему с полыхающими по всей России домами и хотят эту проблему решить, мы только приветствуем. И очень надеемся, что необходимая законодательная база будет разработана не до конца 2019 года, а в ближайшие месяцы, медлить нельзя», - добавил руководитель общественного движения «За безопасность».

Отметим, 9 января пожар в Кемеровской области унес жизни трех детей и трех взрослых. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. В сгоревшем доме были нарушены правила пожарной безопасности и, к сожалению, отсутствовали датчики дыма.