ента новостей

09:08
Сложности из-за долгов
08:51
Ремонт трубопроводов
22:07
Хабаровский сухарь Шестёркина
13:33
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
11:52
Зажигательная фанк-пати в пространстве FREEDOM
11:02
В Московском районе на пожаре погиб пенсионер
10:39
В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбое на АЗС
10:34
В Петербург на Новый год
10:32
Беглов рассказал о неразвитой инфраструктуре города
09:28
Отставки продолжаются
22:13
«Автомобилист» обыграл «Авангард» в КХЛ, Шумаков очков не набрал
12:49
Фортепианный концерт PLUME
12:45
В Парголово мужчина разбился упав с 18-го этажа
12:41
Во Фрунзенском районе совершен разбой в продуктовом магазине
09:14
Автобусы в новогоднюю ночь
08:50
Увольнение Бабюк
22:01
«Куньлунь» трижды забил СКА, но проиграл
12:21
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
10:42
В Ленобласти задержан насильник из Молдавии
09:06
Новая должность Чуйченко
08:25
У Кержакова забрали сына
23:04
Плаза дебютировал в «Зените» с «-23» от «Химок»
11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
11:09
В Кудрово задержан карманник
10:41
Федор Федотов: «Нельзя быть к себе снисходительным»
10:39
Петербургские экологи одержали тактическую победу: греки не построят в городе мусоросжигатель
09:35
«Пулково» и Достоевский – какая связь?
09:15
Смерть миллиардера
22:51
Крах СКА в игре с ЦСКА на «Газпром-Арене»
00:04
Штрафные Джордана помогли «Химкам» одолеть аутсайдера Евролиги
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Сложности из-за долгов

Сложности из-за долгов

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
77 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов

«Питерец.ру» сообщает, что в России почти 3 млн. человек имеют долги, в результате чего не могут отправиться в заграничную поездку. Это те, кто не оплачивает проценты по кредиту, не платят алименты или имеют долги ЖКХ. В данном списке находится примерно 77 тыс. петербуржцев.

С одной стороны, жителей Северной столице здесь не так много. Процент петербуржцев от общего числа должников не высокий. С другой стороны, по состоянию на май текущего года этих должников было почти в 2 раза меньше. Так что здесь наблюдается не очень радужная динамика.

Многие люди испытывают финансовые проблемы, из-за чего попадают в число должников. Это связано с общим ухудшением экономической ситуации в стране. Доходы населения падают, а цены продолжают расти.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-04-2018, 08:06
Отключение электричества
17-01-2015, 07:27
В Петербурге газ отключают за неуплату
29-07-2015, 06:34
Петербург входит в число лидеров по автокредитным долгам
8-02-2016, 12:41
Продукты продолжают дорожать
20-12-2013, 18:07
Жизнь не по средствам
8-12-2017, 08:07
Экономическая активность

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
141
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
184
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
237
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
273
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
Наверх