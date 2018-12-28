Сложности из-за долгов

«Питерец.ру» сообщает, что в России почти 3 млн. человек имеют долги, в результате чего не могут отправиться в заграничную поездку. Это те, кто не оплачивает проценты по кредиту, не платят алименты или имеют долги ЖКХ. В данном списке находится примерно 77 тыс. петербуржцев.

С одной стороны, жителей Северной столице здесь не так много. Процент петербуржцев от общего числа должников не высокий. С другой стороны, по состоянию на май текущего года этих должников было почти в 2 раза меньше. Так что здесь наблюдается не очень радужная динамика.

Многие люди испытывают финансовые проблемы, из-за чего попадают в число должников. Это связано с общим ухудшением экономической ситуации в стране. Доходы населения падают, а цены продолжают расти.