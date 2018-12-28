Ремонт трубопроводов

«Питерец.ру» сообщает, что в 2019 году в Петербурге планируют отремонтировать 20 км трубопровода. Такое решение было озвучено на заседании комиссии, отвечающей за отопительный сезон в Северной столице. Причем речь идет о капитальном ремонте, предполагающем серьезную реконструкцию.

В последние годы приходится наблюдать тенденцию, когда повреждений на трубопроводах становится все больше. Энергетики занимаются устранением имеющихся дефектов. В некоторых случаях приходится монтировать временный трубопровод, который устанавливается до монтажа новой конструкции.

В новом отопительном сезоне энергетики столкнулись с рядом сложностей. В частности, было несколько серьезных повреждений на магистрали «Рылеевская». Все эти дефекты были устранены.