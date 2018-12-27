Только 9 школ из 20 будут построены в Петербурге в 2019 году

В комитете по строительству Санкт-Петербурга сообщили , что в 2019 году будут достроены 16 детских садов, 9 школ и 3 детских поликлиники. Самая большая школа сможет принять у себя 1375 учеников. Располагаться она будет в Красносельском районе на пересечении Ленинского проспекта и улицы Доблести. Стоит отметить, что ситуация со строительством социальных объектов в городе оставляет желать лучшего. Врио главы Петербурга Александр Беглов накануне раскритиковал данный сектор, отметив, что в планах города было сдать 20 школ, 20 детских садов, 18 поликлиник и диспансеров, однако этого не произошло.

Аналогично дела обстоят и с обслуживанием образовательных учреждений. Например, стоит вспомнить историю о массовом отравлении детей в одном из детских садов города. 20 воспитанников в возрасте от 3 до 5 лет с 19 по 27 ноября 2018 года серьезно пострадали – у них обнаружили кишечную инфекцию и сальмонеллез.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности заболевание людей).

В апреле прошлого года в городе было зафиксировано 3 очага отравлений. В одном из детских садов Шушар от сальмонеллы пострадало 17 дошкольников. В этот же период несколько учеников школы № 118 попали в больницу с острой кишечной инфекцией, а в детском саду Невского района 35 воспитанников и трое взрослых заразились шигеллой.

Печальная статистика в данном случае обусловлена плохой организацией питания в соцучреждениях. Сотрудники пищеблоков порой наплевательски относятся к своим обязанностям, допуская грубейшие нарушения СанПиН и готовя еду из непроверенных, а порой и откровенно некачественных продуктов. Но корни этой проблемы зарыты гораздо глубже. По данным ФАС, в сфере детского питания в Санкт-Петербурге действовуют картели. Более чем за два года участники сговора трех фирм заработали почти 53 млн рублей. Одна из компаний вообще поставляла в школу контрафактную молочную продукцию, что привело к ухудшению здоровья детей.

Учебных заведений в Санкт-Петербурге не хватает, но перед принятием стратегических решений стоит задуматься над простым вопросом: «Стоит ли строить школы, в которых будут травить детей?»