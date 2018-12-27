Беглов рассказал о неразвитой инфраструктуре города

«В субботу я приехал в Красное село, там на проспекте Ленина есть поликлиника, которую должны были сдать ещё в прошлом году, а на конец декабря 2018 году нет у строителей уверенности, что ее сдадут в 2019 году», – рассказал Беглов. То же касается и других социальных объектов: в Петербурге не построено 20 школ, 20 детских садов, 18 поликлиник, 3 жилых дома, четыре дороги.

Более того, даже если детям удается попасть в образовательное учреждение, то радость от этого длится недолго, ведь организация быта там оставляет желать лучшего. К примеру, еще в начале месяца было возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в частном центре образования «Аспект» на улице Наличной (Василеостровский район Петербурга). У детей в возрасте 3-5 лет была обнаружена кишечная инфекция, некоторым из них понадобилась госпитализация. В ходе проверки, которая последовала после отравления, Роспотребнадзор нашел в детском саду нарушения требований закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии, в связи с чем было принято решение о закрытии учреждения.

Чуть ранее по городу прокатилась целая волна отравлений. В одном из дошкольных учреждений в Шушарах 17 детей получили диагноз «Сальмонеллез». А в детсаду №111 Невского района бактерию шигеллы подхватили 35 воспитанников и трое взрослых. В это время несколько учащихся школы №118 в Выборгском районе также были госпитализированы с синдромом острой кишечной инфекции.

К сожалению, проверки образовательных учреждений в Петербурге проводятся только после выявленных нарушений. Чтобы этого не происходило нужно полностью пересмотреть схему организации питания в социальных учреждениях города. К слову, на данный момент в Совете Федераций разрабатывается закон , который строго регламентирует все стороны данного процесса на федеральном уровне. По словам парламентариев, закон будет утвержден весной 2019 года. Остается надеяться, что его внедрение поспособствует уходу с рынка недобросовестных поставщиков.