Автобусы в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь – это особенное время. В этот момент кто-то из людей отмечает праздник у себя дома. Другие предпочитают встречать Новый год в компании друзей, родных или в каком-нибудь месте, где находится много народу.

Чтобы петербуржцам было проще возвращаться домой и перемещаться по городу в новогоднюю ночь, в Северной столице будут круглосуточно ездить автобусы. Таких маршрутов будет 30. Интервал их движения с 0 до 6 часов составит 30 минут. Более подробная информация по маршрутам представлена на сайте «Пассажиравтотранса».

«Питерец.ру» обращает внимание, что в ночь с 6 на 7 января будут работать автобусы 10 маршрутов №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. В другие дни транспорт будет работать в прежнем режиме.