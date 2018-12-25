На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по замене дорожных знаков индивидуального проектирования расположенных на П-образных рамных, металлических опорах над проезжей частью КАД, на транспортной развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (км 70 внутреннего кольца, км 71 внешнего кольца) будут полностью перекрыты в течение семи часов три съезда.

«В период с 23:00 25 декабря до 6:00 26 декабря 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с Предпортовой улицы на Дачный проспект, ЗСД и внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.