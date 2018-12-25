У Кержакова забрали сына

«Питерец.ру» сообщает, что ребенок Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой сейчас находится с матерью. Напоминаем, что пара решила расстаться и сейчас занимается оформлением бракоразводного процесса.

У бывшего футболиста и его экс-супруги возник спор из-за их совместного сына. Кержаков хотел, чтобы мальчик жил с ним. Однако Милана была категорически с этим не согласна.

Суд принял решение в пользу матери. Но Александр, проживающий в пригороде Петербурга, не отдавал ребенка Милане и не пускал ее к сыну. В итоге Тюльпанова все же смогла забрать мальчика. Кержаков не сумел оставить сына у себя.

Этот бракоразводный процесс и связанные с ним перипетии наделали много шума в обществе. Дополнительной сложностью здесь стала ситуация с ребенком.