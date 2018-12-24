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Смерть миллиардера

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89
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге скончался миллиардер Минаков

Деньги открывают перед человеком большие возможности. На них можно приобрести недвижимость, транспорт, драгоценности и много чего другого. Деньги можно вложить в какой-либо проект и получить от этого прибыль. Еще можно оказывать поддержку нуждающимся, выделить деньги на различные нужды, выступать в роли мецената.

Однако в некоторых случаях человек, имеющий много денег, оказывается бессилен. Так в Сестрорецке умер миллиардер Игорь Минаков. Этот человек скончался на 59-м году жизни. Смерть наступила после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

«Питерец.ру» сообщает, что Минаков был известным предпринимателем и меценатом. Но этот влиятельный человек оказался бессилен перед лицом смертельной опасности.

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