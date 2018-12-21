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» » В Петербурге прошла презентация «танцующего» ледокола

В Петербурге прошла презентация «танцующего» ледокола

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Опубликовал: NewsOnline
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Фото:
c.radikal.ru
Новый ледокол «Газпром нефти» совершил демонстрационный поход по Неве

Вндрей Вилькицкий» называют «танцующим» за уникальную маневренность. Ледокол может за минуту обернуться на 3 Петербурге состоялась презентация самого мощного дизельного ледокола, построенного на российских верфях. Судно «А60 градусов и даже совершить «полицейский разворот» при скорости 30 км/ч.
Демонстрационный проход по Неве - дань уважения городу, где был построен «Андрей Вилькицкий». В начале декабря этот новый ледокол «Газпром нефти» успешно прошёл ходовые испытания в Балтийском море. Теперь судно отправляется в район Северного морского пути. Его задачей является обеспечение круглогодичных поставок арктической нефти на мировой рынок.
Современный флагман ледокольного флота оснащен автопилотом и джойстиками вместо штурвалов. В его техническом арсенале спутниковые системы, камеры цифрового зрения и даже тепловиизоры. Бортовые компьютеры сами регулируют энергообеспечение судна.
Высота палуб ледокола «Андрей Вилькицкий» достигает семиэатжного дома. Судно представляет собой настоящий плавучий город. На его борту размещены аварийные катера, вертолетная площадка, пожарная станция и даже собственный госпиталь. «Андрей Вилькицкий» может не только ломать лед и перевозить грузы в Арктике, но и участвовать в спасательных операциях.
«Андрей Вилькицкий» стал вторым ледоколом в составе собственного флота «Газпром нефти». Летом этого года компания уже направила в Заполярье свой первый ледокол «Александр Санников». Теперь оба судна будут работать в фарватере единственного в мире нефтеналивного терминала в пресных водах за Полярным кругом – «Ворота Арктики».
Видео: https://cloud.mail.ru/public/DCyM/wzwoBsG4N

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