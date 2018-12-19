Депутаты Петербурга окончательно приняли закон о контроле работы такси

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга в третьем (окончательном) чтении поддержали проект закона, который регламентирует порядок контроля за соблюдением требований к перевозкам пассажиров в легковом такси. Авторами документа выступили Денис Четырбок и Алексей Макаров.

Согласно законопроекту, уполномоченный орган исполнительной власти (предположительно, комитет по транспорту) будет следить за тем, чтобы компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа, соблюдали установленные для них требования законодательства. К таким, в частности, относятся надлежащее техническое состояние машины, обязательный водительский стаж не менее 3-х лет, наличие «шашечек», медицинское освидетельствование водителей перед каждым выходом на линию.

Как поясняет Денис Четырбок, разговоры о том, чтобы регламентировать работу такси, идут достаточно давно, однако каких-либо кардинальных изменений в этой области так и не было.

Предполагается, что контролирующий орган будет осуществлять выездные проверки, плановые осмотры и обследования такси, а также организовывать профилактические мероприятия.