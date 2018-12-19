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Парламент Петербурга поддержал введение штрафов для руферов

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
assembly.gov.ru
Парламент Петербурга поддержал введение штрафов для руферов

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга в первом чтении поддержали проект закона, предусматривающий наказание для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов. Соответствующие поправки предлагается внести в городской закон об административных правонарушениях.

По словам автора инициативы Дениса Четырбока, нелегальные прогулки по крышам уже давно стали целой индустрией. Предложений подняться на «высотки» – масса. Туристов повсеместно зазывают на улицах, тротуары исписаны рекламными объявлениями, а интернет-поисковик на запрос «Экскурсии по крышам Петербурга» и вовсе выдаёт сотни тысяч ответов.

–Разумеется, у большинства организаторов таких экстремальных прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Крыши в историческом центре города, как правило, покатые, безопасность участников никак не обеспечивается. Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие своё хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только собственную жизнь, но и жизни других людей, – говорит Денис Четырбок. – Помимо этого, организаторы нелегальных экскурсий всеми правдами и неправдами добывают ключи от парадных, взламывают двери на чердаках и нарушают покой жильцов.

Депутат уверен: наибольший соблазн правонарушения заключается в расчете на его безнаказанность. Сегодня руферов можно привлечь к ответственности только в том случае, если они проникают на охраняемый законом объект, взламывают чердачный замок или распивают на крыше алкоголь, однако за сам факт нарушения запрета нахождения на кровле без нужды наказать фактически нельзя.

Согласно тексту законопроекта, за несанкционированный бизнес по организации подобных развлечений будет грозить штраф. Для обычных граждан он составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний – от 50 до 200 тысяч рублей.

При этом Денис Четырбок подчеркивает, что легальные экскурсии, которые согласованы со всеми надзорными органами и проводятся при поддержке МЧС, запрещены не будут. Напротив, такие прогулки городские власти намерены поддерживать и развивать, а количество безопасных смотровых площадок – увеличивать.

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