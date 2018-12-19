Отопление по резервной схеме

«Питерец.ру» сообщает о проблеме, которая возникла на пр-те Большевиков. Специалисты Теплосети обнаружили парение рядом с одним из домов. Причиной тому стал дефект на участке трубопровода диаметром 1000 мм. Для устранения неполадок необходимо произвести здесь ремонтные работы.

В результате этого на протяжении суток в 485 домах района тепло будет подаваться по резервной схеме. Что касается горячего теплоснабжения, оно будет осуществляться в полном объеме.

Ремонтные работы должны продлиться примерно сутки. К 9 утра завтрашнего дня нормальное теплоснабжение должно быть восстановлено. К этому времени специалисты Теплосети устранят имеющиеся неполадки. По крайней мере, каких-либо сложностей с этим возникнуть не должно.