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ЗакС Петербурга в среду рассмотрит запрет на продажу безалкогольных энергетиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
assembly.gov.ru
ЗакС Петербурга в среду рассмотрит запрет на продажу безалкогольных энергетиков

Безалкогольные тонизирующие напитки могут стать недоступной покупкой для петербургских подростков. Против продажи опасных для организма энергетиков несовершеннолетним выступил депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок. Соответствующую инициативу рассмотрят во втором чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 19 декабря.

Напомним, документом предлагается полностью запретить продажу безалкогольных энергетиков в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях. За несоблюдение требований предусмотрен штраф. Для граждан сумма взыскания составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, а для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Добавим, что ранее инициативу Дениса Четырбока поддержал экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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