На КАД полность перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по

установке П-образных и Г-образных рамных, металлических опор предназначенных для установки на них информационно-указательных знаков над проезжей частью КАД, на участке от транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе до пересечения с внутригородской автомагистралью «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) (км 123 – км 130 внешнего кольца) в течение трёх дней будут перекрывать внешнее кольцо КАД.

«В связи с производством работ по установке девяти опор в период с 17 по 20 декабря 2018 года будут полностью перекрывать движениеавтомобильного транспорта на внешнем кольце КАД.Работы будут производиться только в ночное время суток в период с 23:00 до 6:00, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут на одну опору. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Будет установлено восемь П - образных и одна Г- образная опора. Работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.