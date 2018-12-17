Снежная неделя

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным синоптиков, в Северной столице всю неделю будет идти снег. При этом температура воздуха в течение дня сначала будет составлять примерно минус 5-6 градусов. Постепенно столбик термометра начнет опускаться ниже. К выходным в Петербурге будет минус 15 градусов.

Что касается снегопада, он должен продолжиться с понедельника по пятницу. В субботу снег перестанет падать. Всю неделю в городе на Неве ожидается облачность. Некоторое прояснение может возникнуть в четверг.

Для этого периода снегопад – нормальное явление. Такая погода характерна для декабря месяца. Коммунальные и дорожные службы города готовы к подобному развитию событий. Снегопад не должен привести к каким-либо проблемам.