В Петербурге изъята и уничтожена партия украинских яблок

Должностными лицами Управления Россельхознадзорапо Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в рамках взаимодействия с Северо-Западным Таможенным Управлением 13 декабря проведено совместное рейдовое мероприятие на одной из плодовоовощных баз города.

В ходе мероприятия межведомственной группой в двух складских помещениях базы выявлено более 1,8 тонны яблок, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Согласно информации на этикетках, которыми были промаркированы коробки с фруктами, страна происхождения продукции – Украина.

Вся запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов с использованием специальной техники.