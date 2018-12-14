Вручение наград

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Смольном состоялось вручение различных госнаград РФ. В мероприятии, которое прошло в актовом зале, принял участие глава Петербурга Александр Беглов.

Он вручил ордена и медали, а также почетные звание петербуржцам. Среди этих людей оказались представители различных профессий. Ордена и медали получили 40 человек. Что касается почетных званий, они были присвоены 18-ти людям. Подобные награды – это свидетельство серьезного признания. Эти люди имеют большие заслуги перед городом и обществом в целом. Они достойны тех наград, которые получили.

Безусловно, есть немало других жителей Северной столицы, которых тоже можно было наградить. Однако реалии таковы, что вручить награду всем таким людям не представляется возможным.