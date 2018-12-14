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» » В Приморском районе к 2025 году появятся две новые станции метро

В Приморском районе к 2025 году появятся две новые станции метро

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Опубликовал: polykoff
0
Фото:
vk.com
Петербургские чиновники раскрыли планы по развитию городского метрополитена: до 2025 года будут построены, как минимум, две новые станции

Новые станции метро будут находиться на пересечение Шуваловского и Комендантского проспекта, данное место выбрали с учетом развития жилой застройки Приморского района. Соответствующие изменения в «Отраслевую схему развития метрополитена на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года» были внесены постановлением городского правительства.
Приморский район – один из самых новых в Санкт-Петербурге, темпы строительства жилья здесь высоки, именно поэтому в первую очередь новые станции метро появятся на северо-западе города. Первую строчку в десятке самых популярных среди покупателей недвижимости локаций заняла «Каменка» в Приморском районе. И не удивительно, ведь район считается экологически чистым, вокруг него много зелени, парков и озер.
«Понятно, что здесь имеет место широкий выбор застройщиков и проектов, как говорится, на любой вкус и кошелек», – отмечает ведущий аналитик строящейся недвижимости БН Ольга Романова.
Рядом с будущим метро расположился комплекс «Легенда Комендантского». Инфраструктура квартала включает в себя все необходимые для комфортной жизни элементы, детские и спортивные площадки, а также закрытый паркинг. Главным достоянием комплекса стал его высокий современный силуэт, который как раз и открывает дорогу на Каменку.
Интересным примером жилого комплекса комфорт-класса в Приморском районе является «Лахта Парк». Комплекс включает 490 апартаментов, расположенных в малоэтажных корпусах, а также 10 трехэтажных коттеджей и сити-виллы. «Лахта Парк» прекрасно сочетает в себе ритм городской жизни и загородной уединенности. Рядом расположился Юнтоловский заказник, Лахтинский разлив и побережье Финского залива. При этом совсем рядом расположены торгово-развлекательные комплексы и социальные объекты, а до центра города можно добраться в течение получаса.
Еще одним из современных жилых комплексов стал квартал Ultra City. Здесь и детский сад, и школа, и даже свой собственный фруктовый сад. Это целый микрорайон с магазинами, пекарнями и салонами красоты. Покупатели могут выбрать как традиционные квартиры, так и европланировки – квартиры с просторными кухнями-гостиными. В большинстве квартир при желании можно сделать перепланировку, не ограничивая свободу своей фантазии.
Приморский район привлекателен тем, что является одним из лидеров на рынке Санкт-Петербурга и по объемам продаж, и по ценам, и по уровню спроса. Теперь, когда в ближайшем будущем здесь появятся новые станции метро, жить на северо-западе города станет еще комфортнее.

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