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» » Рыба с мертвыми мухами

Рыба с мертвыми мухами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Мужчина совершил покупку «с сюрпризом»

Покупатели нередко сталкиваются с ситуациями, когда им продают некачественный или испорченный товар. Подобные моменты случаются и в Северной столице. Так в одном из петербургских супермаркетов мужчина приобрел сушеного леща, который находился в упаковке с мертвыми мухами.

Покупатель сообщил об этом казусе в соцсетях. Многие люди посоветовали ему обратиться с жалобой на магазин. Другие же люди восприняли информацию с большой долей юмора и стали писать по этому поводу соответствующие комментарии.

«Питерец.ру» не знает, как в итоге поступил покупатель, стали он жаловаться на магазин или нет. Однако необходимо помнить, что в подобных случаях покупатели могут смело обращаться в контролирующие органы. Или же любое недоразумение можно легко урегулировать с помощью администрации магазина.

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