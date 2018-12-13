Рыба с мертвыми мухами

Покупатели нередко сталкиваются с ситуациями, когда им продают некачественный или испорченный товар. Подобные моменты случаются и в Северной столице. Так в одном из петербургских супермаркетов мужчина приобрел сушеного леща, который находился в упаковке с мертвыми мухами.

Покупатель сообщил об этом казусе в соцсетях. Многие люди посоветовали ему обратиться с жалобой на магазин. Другие же люди восприняли информацию с большой долей юмора и стали писать по этому поводу соответствующие комментарии.

«Питерец.ру» не знает, как в итоге поступил покупатель, стали он жаловаться на магазин или нет. Однако необходимо помнить, что в подобных случаях покупатели могут смело обращаться в контролирующие органы. Или же любое недоразумение можно легко урегулировать с помощью администрации магазина.