ента новостей

10:44
Рыба с мертвыми мухами
10:21
Сдача ламп и градусников
09:53
В Петербурге состоялся всероссийский конкурс комплексного развития речевой культуры «Слово России 2018»
09:49
В Колпинском районе задержали насильника
23:54
ЦСКА разгромил в Мадриде «Реал», но не попал в Лигу Европы
13:49
На КАД полностью перекроют два съезда
08:51
В Купчино в парадной жилого дома зарезали мужчину
08:40
Памятник Виктору Цою
07:20
Необычная акция против рэпа
07:19
Советник больше не советник
00:57
«Валенсия» обыграла «Зенит» в Еврокубке, но не всё потеряно...
11:06
Петербургский театр «ЦЕХЪ» стал победителем федерального конкурса
11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
09:09
Показатели зарплаты
08:46
Беглов в лидерах
22:45
Вадим Шипачёв снова не набрал очков против СКА
10:41
Выставка Дмитрия Ермолова "Море солнца в декабре"
10:36
В Петербурге на пожаре погибли два человека
08:04
Закрытие книжного магазина
07:48
Растущая популярность
23:15
ЦСКА пропустил, но смог обыграть «Енисей»
14:55
Фестиваль дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА
12:19
Депутаты предлагают увеличить в Петербурге число мировых судей
10:37
В Ленобласти охотник по неосторожности застрелил напарника
10:10
Вечер памяти режиссера Сергея Микаэляна
09:02
Их оставили в «Бутырке»
08:16
Зарплаты увеличатся?
01:00
Без Шведа «Химки» проиграли «Баварии» в Евролиге
00:41
СКА снова разргромил «Ак Барс», у Плотникова – дубль
16:52
Международная выставка "Во славу Отечества"
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Сдача ламп и градусников

Сдача ламп и градусников

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Что делать с опасными отходами? 

Современные лампы, ртутные градусники и обычные батарейки относятся к категории опасных отходов. Их нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, поскольку утилизация таких отходов производится особым образом. Потому для ламп, градусников и батареек организовывают специальные сборы.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня жители Петербурга могут сдавать перечисленные выше опасные отходы. Для этого организовывается 12 пунктов приема. Будут дежурить специальные экомобили, принимающие лампочки, ртутные термометры, а также батарейки. График дежурства этих экомобилей можно найти на сайте Экологического сервиса города. Правильная утилизация отходов – крайне важный момент, необходимый для заботы об окружающей среде.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-01-2014, 15:21
Борьба за экологию
25-07-2018, 08:06
Вывоз опасных отходов
13-01-2016, 07:42
В Петербурге продолжается борьба с опасными отходами
1-02-2017, 21:49
Вывоз и утилизация мусора
25-02-2016, 12:51
В «Ткачах» появился ящик для сбора отработавших срок картриджей
25-08-2015, 00:06
Незаконная свалка с ртутью

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
151
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
0
285
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
343
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
373
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
Наверх