Сдача ламп и градусников

Современные лампы, ртутные градусники и обычные батарейки относятся к категории опасных отходов. Их нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, поскольку утилизация таких отходов производится особым образом. Потому для ламп, градусников и батареек организовывают специальные сборы.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня жители Петербурга могут сдавать перечисленные выше опасные отходы. Для этого организовывается 12 пунктов приема. Будут дежурить специальные экомобили, принимающие лампочки, ртутные термометры, а также батарейки. График дежурства этих экомобилей можно найти на сайте Экологического сервиса города. Правильная утилизация отходов – крайне важный момент, необходимый для заботы об окружающей среде.