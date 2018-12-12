ента новостей

13:49
На КАД полностью перекроют два съезда
08:51
В Купчино в парадной жилого дома зарезали мужчину
08:40
Памятник Виктору Цою
07:20
Необычная акция против рэпа
07:19
Советник больше не советник
00:57
«Валенсия» обыграла «Зенит» в Еврокубке, но не всё потеряно...
11:06
Петербургский театр «ЦЕХЪ» стал победителем федерального конкурса
11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
09:09
Показатели зарплаты
08:46
Беглов в лидерах
22:45
Вадим Шипачёв снова не набрал очков против СКА
10:41
Выставка Дмитрия Ермолова "Море солнца в декабре"
10:36
В Петербурге на пожаре погибли два человека
08:04
Закрытие книжного магазина
07:48
Растущая популярность
23:15
ЦСКА пропустил, но смог обыграть «Енисей»
14:55
Фестиваль дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА
12:19
Депутаты предлагают увеличить в Петербурге число мировых судей
10:37
В Ленобласти охотник по неосторожности застрелил напарника
10:10
Вечер памяти режиссера Сергея Микаэляна
09:02
Их оставили в «Бутырке»
08:16
Зарплаты увеличатся?
01:00
Без Шведа «Химки» проиграли «Баварии» в Евролиге
00:41
СКА снова разргромил «Ак Барс», у Плотникова – дубль
16:52
Международная выставка "Во славу Отечества"
12:09
Из Петербургского аэропорта вылетел самолет с кроликом на борту
11:50
Спектакль "Домовой" 18+
11:14
В Приморском районе проверяют заявление о педофилии
08:29
Макаров по поводу Исакия
08:11
Снова лидер по туризму
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » На КАД полностью перекроют два съезда

На КАД полностью перекроют два съезда

0
5
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (км 70 внутреннего кольца, км 71 внешнего кольца) будут полностью перекрыты в течение восьми часов два съезда.

«В период  с 23:00 13 декабря до 7:00 14декабря 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с улицы Предпортовой на внешнее кольцо КАД и Дачный проспект» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-07-2018, 10:29
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда
12-07-2018, 11:47
На КАД полностью перекроют два съезда
10-07-2018, 16:42
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда
6-07-2018, 11:44
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда
30-06-2018, 23:51
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда
29-06-2018, 14:55
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
125
Вчера, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
0
281
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
339
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
368
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
Наверх