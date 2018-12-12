Необычная акция против рэпа

«Питерец.ру» сообщает о необычной акции, которая прошла в Удельном парке Северной столицы. Представители движения «Весна» организовали необычный митинг, направленный против некоторой современной музыки.

Протестующие просили ввести цензуру на музыку и даже взывали к президенту Путину с призывом защитить людей от негативного влияния рэпа. Акция завершилась беспорядками. Например, один из людей взялся уничтожать снеговика.

Что касается идеи акции, она изначально выглядела несколько странно. С одной стороны, призывать власти ввести музыкальную цензуру – это нормально, но просить у президента защиты от рэпа – это уже явный перебор. В современном обществе существует множество проблем, требующих внимания. Проблемы современной музыки нужно было поднимать как-то иначе.