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Растущая популярность

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Популярность Петербурга заметно возросла

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица существенно прибавила в плане популярности. В немалой степени этому поспособствовал прошедший летом ЧМ по футболу. В этом году в Петербурге побывало на 1,5% больше туристов, чем в прошедшем.

Особенно популярным город стал для туристов из Китая и Корея. Жители из этих стран охотно приезжают в Петербург. Они являются лидерами по числу туристов, посетивших город. Стоит отметить, что Северной столицей России стали чаще интересоваться эстонцы, немцы и американцы. Петербург пользуется высоким спросом и у жителей Украины.

В общем, растущая популярность города объективна. Здесь созданы отличные условия для гостей. Многие иностранные туристы с удовольствием едут к нам.

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