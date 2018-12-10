«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица существенно прибавила в плане популярности. В немалой степени этому поспособствовал прошедший летом ЧМ по футболу. В этом году в Петербурге побывало на 1,5% больше туристов, чем в прошедшем.

Особенно популярным город стал для туристов из Китая и Корея. Жители из этих стран охотно приезжают в Петербург. Они являются лидерами по числу туристов, посетивших город. Стоит отметить, что Северной столицей России стали чаще интересоваться эстонцы, немцы и американцы. Петербург пользуется высоким спросом и у жителей Украины.

В общем, растущая популярность города объективна. Здесь созданы отличные условия для гостей. Многие иностранные туристы с удовольствием едут к нам.