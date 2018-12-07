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Депутаты предлагают увеличить в Петербурге число мировых судей

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
assembly.gov.ru
«Мировой суд должен оставаться на уровне «шаговой доступности».

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга предложили увеличить количество судебных участков мировых судей с 211 до 232. Соответствующую инициативу уже внесли на рассмотрение городского парламента и предварительно одобрили на заседании комитета по законодательству в пятницу, 7 декабря.

Согласно федеральному законодательству, судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек. В настоящее время в Петербурге определено 211 судебных участков мировых судей. При этом за всё время действия федерального закона – с 1999 года – данное число ни разу не изменялось.

Как отмечает один из разработчиков документа Денис Четырбок, необходимость принятия поправок назрела достаточно давно: судьи зачастую перегружены, буквально «задыхаются» от колоссального количества рассматриваемых дел, что сказывается на огромных очередях и сроках разрешения дел. По словам депутата, в 2018 году нагрузка на одного мирового судью в среднем по городу составила 306 дел в месяц.

–Статистические данные о работе мировых судей, рост населения Петербурга подтверждают тот факт, что тенденция увеличения служебной нагрузки на одного мирового судью сохраняется. Не увеличив число мировых судей и количество судебных участков, качественно изменить эту ситуацию мы просто не сможем, – поясняет парламентарий.

Вместе с тем Денис Четырбок подчёркивает, что мировые суды – самая близкая к народу «ветвь» правосудия.

–Скромные люди в мантиях рассматривают самые что ни на есть житейские дела, например, разводы, если отсутствует спор о детях. В мировой суд обращаются и те, кого допёк нерадивый сосед, будь то злостный хулиган или агрессивный выпивоха. Любой человек может подать заявление и привлечь обидчика к ответственности, например, за побои или клевету. Без сомнения, мировой суд должен оставаться на уровне «шаговой доступности», чтобы люди не тратили своё время на стояние в бесконечных очередях, – резюмировал депутат.

Отметим, что в поддержку инициативы выступил и действующий глава Петербурга Александр Беглов.

Напомним, ранее по предложению Дениса Четырбока всех мировых судей Петербурга обеспечили помощниками.

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